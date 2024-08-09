TBMM’ye ziyaretçi girişinde yeni dönem başlıyor: Yeni kapı açıldı

Sermet Atay, şöyle devam etti:

"TBMM'ye araçla gelen ziyaretçilerimiz, yeni yapılan ve Dikmen 2 No'lu kapı olarak adlandırdığımız kapıdan giriş yapacak. Bu kapı, TBMM'nin beşinci kapısı olarak açılacak. Böylece, Çankaya ve Dikmen 1 No'lu kapıdan girişler azalacak, trafik yoğunluğu da hafifleyecek. Özellikle siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı günlerdeki yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız. Milletvekillerimizle görüşmeye gelen ziyaretçilerimiz, araçla daha rahat giriş yapacak. Kapının bulunduğu bölgede otopark yer alıyor. Bu otoparkta da düzenlemeye gidildi. Ziyaretçiler araçlarını otoparka bırakıp bu kapıdan giriş yapabilecek."