Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
BİR DEPREM DAHA!
Öte yandan saat 11.51'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 52,11 kilometre mesafede olan depremin yerin 12,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-09 10:38:21 36.02167 28.88667 11.76 MW 4.1 Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
2024-08-09 09:53:59 39.27694 27.73139 7.16 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-08-09 09:53:31 35.98861 35.85278 11.61 ML 2.5 Akdeniz - [09.71 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-09 09:41:13 38.06861 32.76611 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-08-09 09:32:56 40.81889 31.66 6.0 ML 1.8 Merkez (Bolu)
2024-08-09 08:30:59 38.14694 26.09278 12.57 ML 1.8 Ege Denizi - [20.44 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-09 07:30:58 38.87139 43.43361 7.0 ML 2.7 Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van)
2024-08-09 07:02:31 36.27611 36.07083 7.24 ML 2.5 Antakya (Hatay)