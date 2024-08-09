SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Antalya'da peş peşe korkutan depremler

Son dakika haberi! Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bugün peş peşe iki deprem kaydedildi. Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde ve saat 11.51'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:06 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 12:16
Antalya’da peş peşe korkutan depremler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA!
Öte yandan saat 11.51'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 52,11 kilometre mesafede olan depremin yerin 12,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-09 10:38:21 36.02167 28.88667 11.76 MW 4.1 Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
2024-08-09 09:53:59 39.27694 27.73139 7.16 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-08-09 09:53:31 35.98861 35.85278 11.61 ML 2.5 Akdeniz - [09.71 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-09 09:41:13 38.06861 32.76611 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-08-09 09:32:56 40.81889 31.66 6.0 ML 1.8 Merkez (Bolu)
2024-08-09 08:30:59 38.14694 26.09278 12.57 ML 1.8 Ege Denizi - [20.44 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-09 07:30:58 38.87139 43.43361 7.0 ML 2.7 Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van)
2024-08-09 07:02:31 36.27611 36.07083 7.24 ML 2.5 Antakya (Hatay)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA