"Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya'da Almanya'nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye'de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye'nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Roblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içerikler

"AMACIMIZ, DİJİTAL AĞLARIN ÜLKELERİN TOPLULUK KURALLARINA VE HUKUKUNA UYMASI"

Sosyal ağların çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Meselemiz Roblox, İnstagram değil. Amacımız topyekün dijital ağların o ülkelerin topluluk kurallarına uyması, o ülkelerin hukukuna uyması. Bildiğiniz gibi sosyal ağlar çok çok önemli. Bir taraftan sanal kumarın, dijital bağımlılığın, pedofili, kadına şiddetin, cinsel, kadın istismarının ötekileştirmenin, ırkçılığın, faşizmin, dijital faşizmin, sansürün en çok uygulandığı alan burası. Dijital ağlar daha fazla özgürlük alanı getirmesi gerekirken, yeni bir kutuplaşmanın da kapısı araladı. Gerçek hayatta nasıl davranıyorsak, sanal dünyada da öyle davranmamız gerekiyor. Gerçek hayatta suç olan şeyin, sanal dünyada sanki serbest olduğu, legal ahlaki olduğu kanaati var" şeklinde konuştu.