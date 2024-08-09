Olimpiyatlar bile durduramadı! İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı , günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı

OLİMPİYATLAR BİLE DURDURAMDI

Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.