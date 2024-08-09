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Olimpiyatlar bile durduramadı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı günlük uçuşta yine Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İstanbul Havalimanı 1502 uçuşla Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı da geride bıraktı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 17:02 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 17:07
Olimpiyatlar bile durduramadı! İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

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İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 arasına ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı.

İstanbul Havalimanıİstanbul Havalimanı

OLİMPİYATLAR BİLE DURDURAMDI
Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeİstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı ise 1427 uçuşla listede üçüncü sırada yerini aldı.

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