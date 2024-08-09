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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Filistin" çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı Ervin İbrahimovic ile ortak açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İsrail'in yargılandığına davaya müdahil olma başvurusunu değerlendiren Hakan Fidan tüm dünyanın soykırım davasına katılması gerektiğine dikkat çekerek, "İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:45 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 14:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Filistin çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Filistin" çağrısı

"CANİLER ER YA DA GEÇ YARGILANMALI"
Gazze'ye insani yardımlar konusunda uluslararası toplumun, İsrail'e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorunda olduğunu belirten Fidan, "Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli." dedi.

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Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren desteklediğini ve Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) açılan davaya müdahil olduğunu hatırlattı.

"İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır"
Bölgenin daha fazla gerilime, yeni çatışmalara, yeni savaşlara tahammülü olmadığını söyleyen Fidan, İsrail'in mutlaka ama mutlaka durdurulması gerektiğini vurguladı.

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"İSRAİL'E DESTEK VERENLER SUÇ ORTAĞIDIR"
Fidan, "İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenlere, İsrail'e sürekli silah sevkiyatı yapan ülkelere sesleniyorum. Gerilimi tırmandıranın kim olduğu apaçık ortada. Faturayı yanlış yere kesme alışkanlığından vazgeçin. Orta Doğu'da barış ve huzuru sağlamanın yolu, İsrail'in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır." diye konuştu.

Daha fazla vebal sahibi olunmak istenmiyorsa İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Türkiye olarak biz, bölgemizde barış ve huzur istiyoruz." ifadesini kullandı.

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