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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Muhammed Yunus'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammed Yunus'a başarı dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 20:48
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Muhammed Yunus’a tebrik

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üyesi olan Muhammed Yunus'a, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diledi. Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı önemli katkılar için teşekkür ediyor, ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Bangladeş halkına refahı ve esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum."

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