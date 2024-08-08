Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

OTOPSİ YAPILACAK Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

ÖLÜM NEDENİNİ BAKAN AÇIKLADI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Sadioğlu'nun ölüm nedenini açıklayan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Acı Kaybımız. Ülkemize ve Ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.