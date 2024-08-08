CHP’de eşe dosta makam kıyağı! Başkan işçileri çıkarıp akrabalarını doldurdu

CHP her ne kadar inkar etse de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor. CHP'li belediyelerde yapılan eş dost atamalarına ise tepkiler çığ gibi büyüyor.
Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın seçimlerden bugüne kadar 280 kişinin ekmeğiyle oynarken, yeğenlerini ise işe alarak kıyak yaptığı ortaya çıktı.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI
Aynı zamanda CHP'nin eski milletvekili olan Başkan Demirçalı yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı ise Emlak İstimlak Müdürlüğüne getirdi. Başkan Demirçalı son olarak geçtiğimiz hafta ablasının kızı Yaren Doğdu'yu özel kalem müdürü olarak yanı başına oturttu.
KANKASINA GÖREV
Başkanın yediği içtiği ayrı gitmediği ve çevresi tarafından "kankası" olarak bilinen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak göreve başlattı.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı
Koltuğa oturur oturmaz eski dönemi eleştiren, borçlu belediye aldığını ve fazla işçi bulunduğunu her platformda ifade eden başkan Demirçalı 280 işçinin iş akitlerini feshetti. Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, 5 müdürün müdürlüklerini ellerinden alıp sebepsiz yere alt kadrolara atadı.
SKANDAL BİR SAVUNMA YAPTI
Geçtiğimiz Temmuz ayında büyükşehir belediyesinin meclis oturumunda gündem dışı söz alan Demirçalı "280 kişiyi ekmeğinden ettim. Buna ben de üzülüyorum" diyerek skandal konuşmaya imza atmıştı.