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CHP'de eşe dosta makam kıyağı! Başkan işçileri çıkarıp akrabalarını doldurdu

CHP'li belediylerde eş dost kayırması devam ediyor. Göreve geldiği ilk andan itibaren Genel Başkan Özgür Özel, belediyelerde eş, dost ve akraba atamalarına karşı olduklarını vurgulasa da, Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın üç yeğenini belediyede işe aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 09:30 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:31
CHP’de eşe dosta makam kıyağı! Başkan işçileri çıkarıp akrabalarını doldurdu

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CHP her ne kadar inkar etse de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor. CHP'li belediyelerde yapılan eş dost atamalarına ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın seçimlerden bugüne kadar 280 kişinin ekmeğiyle oynarken, yeğenlerini ise işe alarak kıyak yaptığı ortaya çıktı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI
Aynı zamanda CHP'nin eski milletvekili olan Başkan Demirçalı yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı ise Emlak İstimlak Müdürlüğüne getirdi. Başkan Demirçalı son olarak geçtiğimiz hafta ablasının kızı Yaren Doğdu'yu özel kalem müdürü olarak yanı başına oturttu.

KANKASINA GÖREV
Başkanın yediği içtiği ayrı gitmediği ve çevresi tarafından "kankası" olarak bilinen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak göreve başlattı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali DemirçalıYüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı



Koltuğa oturur oturmaz eski dönemi eleştiren, borçlu belediye aldığını ve fazla işçi bulunduğunu her platformda ifade eden başkan Demirçalı 280 işçinin iş akitlerini feshetti. Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, 5 müdürün müdürlüklerini ellerinden alıp sebepsiz yere alt kadrolara atadı.

SKANDAL BİR SAVUNMA YAPTI
Geçtiğimiz Temmuz ayında büyükşehir belediyesinin meclis oturumunda gündem dışı söz alan Demirçalı "280 kişiyi ekmeğinden ettim. Buna ben de üzülüyorum" diyerek skandal konuşmaya imza atmıştı.

Adana Yüreğir BelediyesiAdana Yüreğir Belediyesi



KOLTUKLARI PEŞKEŞ ÇEKTİ
CHP'li başkan bir yandan işçinin ekmeğiyle oynarken diğer yandan öz yeğenlerine kıyak geçmeyi unutmadı. Başkan Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden önce başkan yardımcılığına Hasan Aydoğan'ı getirip 10 müdürlük bağladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel.CHP Genel Başkanı Özgür Özel.



Hemen arkasından diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirdi. Ancak Demirçalı bununla da yetinmeyip diğer ablasının kızı Yaren Doğdu'yu geçtiğimiz hafta özel kalem müdürü olarak göreve başlattı. Başkanın yediği içtiği ayrı gitmediği ve yakın arkadaşı olarak bilinen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak koltuğa oturttu.

AdanaAdana



GAYRİ RESMİ OLARAK DEVAM EDİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Demirçalı başkan yardımcı olan yeğenini görevden aldığını açıklamıştı. Ancak Aydoğan'ın gayri resmi olarak görevinin başında olduğu öğrenildi.

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