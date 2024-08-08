CHP’de eşe dosta makam kıyağı! Başkan işçileri çıkarıp akrabalarını doldurdu

CHP her ne kadar inkar etse de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor. CHP'li belediyelerde yapılan eş dost atamalarına ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın seçimlerden bugüne kadar 280 kişinin ekmeğiyle oynarken, yeğenlerini ise işe alarak kıyak yaptığı ortaya çıktı.