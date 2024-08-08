Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bağcılar'da açıkladı: "Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz"

TARİH KISITLAMASINI KALDIRIYORUZ Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi inşallah; vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz! Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz!

Siyasetin, devlet görevinin en güzel yanı; millete verdiğimiz sözleri tutmaktır. Bu görevlerde bulunan herkese, özellikle de belediye başkanlarına çağrım şudur. Seçim artık bitmiştir. Milletimizin kararı sandıkta tecelli etmiştir. Bu karar da başımızın üstündedir.

Şimdi buradan; Bağcılar Yenimahalle Ece Sitesi'ne, Güngören Tozkoparan'a, Kartal Orhantepe'ye, Küçükçekmece Güneş Sitesi'ne ve Üsküdar Basko Sitesi'ne; oralardaki kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarısı Bizden kapsamında; bu bölgelerdeki 4 bin 408 ev ve dükkanın temellerini çok yakında atıyoruz. Ben şimdiden buralarda da yeni yuvalarımız, iş yerlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.

İnşallah bu kararlarla; Yarısı Bizden Kampanyası; daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul'umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz!

Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz.

Bu güzel şehrin, İstanbul'umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok; İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.



HEP BİRLİKTE HAREKETE GEÇMEMİZ LAZIM

Bunu milletimiz de istiyor. Sizden; sürekli bahaneler duymayı değil; "İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım" demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım.

Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım. Cumhurbaşkanımız belediyelere, "SGK borçlarınızı ödeyin" dedi. Bunu niye dedi? E milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi.

Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki, işin içinden çıkamıyorlar; Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. "Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor" diyorlar.

Arkadaşlar; 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4.263'tü; 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı ise 4.642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir.