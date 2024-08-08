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Başkan Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 17:32 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 17:35
Başkan Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı. (20 Şubat 2024)Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı. (20 Şubat 2024)

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

FETÖ İLE MÜCADELE MASADA
Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

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