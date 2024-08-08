Başkan Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı. (20 Şubat 2024)

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.



FETÖ İLE MÜCADELE MASADA

Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.