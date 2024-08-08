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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 968 yeni mahkeme kurulması kararlaştırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca tamamlanan müstemir yetki çalışmaları kapsamında 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 14:25 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 14:25
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 968 yeni mahkeme kurulması kararlaştırıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede hakimlere ilişkin müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç



Bu kapsamda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldığını, yeni mahkemelerin kurulmasına da karar verildiği belirten Tunç, "574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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