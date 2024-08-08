Çukurova Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan açacak | Tarım ve teknoloji bir arada!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılış için gün sayan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sadece bu yılın başından bu yana; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldığına dikkat çeken Uraloğlu Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarıyla uzaya fırlatıldığını anımsattı.