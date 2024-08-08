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Çukurova Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan açacak | Tarım ve teknoloji bir arada!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58. kapısı olarak adını tarihe yazdıracağını ifade ederek, havalimanının 10 Ağustos saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi. Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi ve pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getiriyor.” dedi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 13:56 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 14:00
Çukurova Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan açacak | Tarım ve teknoloji bir arada!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılış için gün sayan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sadece bu yılın başından bu yana; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldığına dikkat çeken Uraloğlu Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarıyla uzaya fırlatıldığını anımsattı.

Çukurova Havalimanı açılış için gün sayıyorÇukurova Havalimanı açılış için gün sayıyor

ÇUKURAVA ULUSLARARASI HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi de ülkemizin 58. havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştığını ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğini hatırlatarak, "Bu yıl temmuz sonu itibariyle yani ilk 7 ay içerisinde; havayolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı, açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI, BÖLGENİN YÖRESEL KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN VE BÖLGEYE YAKIŞAN MUHTEŞEM BİR ESER"
Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında da yapımları devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları ile yapımını planlanan Karaman Havalimanıyla aktif havalimanı sayısını 61'e çıkaracaklarının altını çizerek, "Türk Bayrağının yeni taşıyıcısı, dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek; Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu." ifadelerini kullandı.

Çukurova Havalimanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacakÇukurova Havalimanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

5 MİLYONUN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞIMIZA HİZMET VERECEK"
Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, "Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır." dedi.

Çukurova Havalimanı için geri sayım! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarih verdiÇukurova Havalimanı için geri sayım! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi

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