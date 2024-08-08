Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! PKK’nın siyasi ayağı DEM’li Zeyni İpek istifa etti

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti bu kez cinsel içerikli görüntülerle gündeme geldi.
Geçtiğimiz Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'e ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir video sosyal medyada dolaşıma sokuldu.
İFŞA SONRASI ZEYNİ İPEK İSTİFA ETTİ
Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
İpek yaptığı açıklamada kendisine "kirli bir komplo" kurulduğunu savunarak, "Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum." dedi.
Cinsel içerikli görüntüleri çıkan DEM'li Zeyni İpek partisinden istifa etti
DEM GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETMİŞTİ: SORUŞTURMA BAŞLADI
PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti Genel Merkezi'nden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Kızıltepe Belediye başkanımız Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'muza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır" denilmişti.