Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! PKK’nın siyasi ayağı DEM’li Zeyni İpek istifa etti

İpek yaptığı açıklamada kendisine "kirli bir komplo" kurulduğunu savunarak, "Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum." dedi.