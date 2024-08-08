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Başkan Erdoğan'dan şehit Habip Murat Alp'in ailesine taziye

Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit oldu. Başkan Erdoğan, şehit Alp'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 16:29 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 16:29
Başkan Erdoğan’dan şehit Habip Murat Alp’in ailesine taziye

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Pençe-Kilit bölgesinde Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olduPençe-Kilit bölgesinde Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.


MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olduMSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

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