Sonbahara kadar evlenecek burçlar belli oldu! Yüzükler alındı teklif yolda! Bu burçlar eylüle kadar hayatının aşkını kesin bulacak

1 Yüzükler hazır, teklif yolda! Bu burçlardan biriyseniz, aşk dolu bir yaz sizi bekliyor. Yıldızların bu özel etkisiyle, hayatınızın aşkını bulma ve evlilik teklifini alma konusunda çok şanslısınız. Astrolojinin rehberliğinde aşkın kapılarını aralayın ve bu büyülü dönemin tadını çıkarın. İşte önümüzdeki 3 ay boyunca yüzü gülecek burçlar...

2 1. KOÇ (21 MART - 19 NİSAN) Koç burçları, bu yaz yıldızların etkisiyle aşk hayatlarında büyük bir sıçrama yaşayacak. Kararlılıkları ve enerjileri ile dikkat çeken Koçlar, eylül ayına kadar hayatlarının aşkını bulma konusunda çok şanslı. Romantizmin doruklarına çıkacakları bu dönemde, evlilik teklifi almaları da kaçınılmaz!