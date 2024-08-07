CHP’de yeni kaos! Kadın Kolları Kurultayı’nda fişleme! CHP’li Merve Kır’dan parti yönetimine ağır eleştiri

ASU KAYA AĞBABA VE KARASU'YA 'ÖZEL' TEBRİK

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda, genel merkezin adayı olarak bilinen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya başkanlığa seçildi. Olaylı kurultay sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP'li Merve Kır, parti yönetiminin öncü isimlerini yerden yere vurdu.

Kurultayın adil olmayan bir ortamda gerçekleştirildiğini gözler önüne seren Kır, "Sonuçlar neticesinde başkan seçilen Asu Kaya'dan ziyade, ondan daha fazla emeği olan, çaba sarf eden Veli Ağbaba ve Ulaş Karasu'yu tebrik ediyorum. 16. Kadın Kolları Kurultayı'nda da aynı emeği ve başarıları göstereceklerinden şüphem yok" dedi.

GÖKÇE GÖKÇEN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Kır'ın eleştirilerinden nasibini alan bir diğer isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen oldu. Gökçen'in partide 'gölge adalet bakanı' olarak görev yaptığını özellikle vurgulayan Kır, "Kurultayımızın divan başkanlığını yürüten Sayın Gökçe Gökçen'i de ayrıca kutlamak gerekir. Yönetmeliğimizde kadın kolları kurultayını mevcut kadın genel başkanlığı yapar demesine rağmen ısrarla bunun bir gelenek olduğunu söyleyip sandıkların il il sıralanmasını, kadınların üzerindeki büyük baskıyı görmesine rağmen fişlenmelerine izin vermesini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer genel başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın da kurultay sürecinde 'üst düzey emek harcadığını' dile getiren Kır, ironi yaparak kendisini de bu başarısından ötürü tebrik etti.