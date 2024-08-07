SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de yeni kaos! Kadın Kolları Kurultayı'nda fişleme! CHP'li Merve Kır'dan parti yönetimine ağır eleştiri

CHP, büyük kurultay öncesinde yapılan Kadın Kolları Kurultayı kriziyle çalkalanıyor. Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen CHP'li Merve Kır, oy kullanma usulünün genel merkez tarafından son dakika değiştirilip fişleme yapıldığını iddia ederek yönetimin ağır toplarını eleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 10:13 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:21
CHP’de yeni kaos! Kadın Kolları Kurultayı’nda fişleme! CHP’li Merve Kır’dan parti yönetimine ağır eleştiri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, yaklaşık 2 senedir CHP içerisindeki kaosa şahit oluyor. Partinin genel başkanı değişti ancak parti içerisindeki karışıklıkta hiçbir değişiklik olmadı.

CHP'deki krizin yeni adı ise CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçimleri.

MERVE KIRMERVE KIR

Kadın kolları başkanlığına aday olup sonrasında Aylin Nazlıaka lehine çekilen Merve Kır, parti yönetimindeki adamcılığa tepki gösteri.

Kır, oy kullanma usulünün genel merkez tarafından son dakika değiştirilip fişleme yapıldığını iddia ederek yönetimin ağır toplarını eleştirdi.

Genel merkez baskısı altında geçen kurultayda, delegelerden oy pusulalarının fotoğraflarını çekip kendilerine göndermelerinin bile istendiği öne sürüldü.

ASU KAYAASU KAYA

AĞBABA VE KARASU'YA 'ÖZEL' TEBRİK
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda, genel merkezin adayı olarak bilinen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya başkanlığa seçildi. Olaylı kurultay sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP'li Merve Kır, parti yönetiminin öncü isimlerini yerden yere vurdu.

Kurultayın adil olmayan bir ortamda gerçekleştirildiğini gözler önüne seren Kır, "Sonuçlar neticesinde başkan seçilen Asu Kaya'dan ziyade, ondan daha fazla emeği olan, çaba sarf eden Veli Ağbaba ve Ulaş Karasu'yu tebrik ediyorum. 16. Kadın Kolları Kurultayı'nda da aynı emeği ve başarıları göstereceklerinden şüphem yok" dedi.

GÖKÇE GÖKÇENGÖKÇE GÖKÇEN

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Kır'ın eleştirilerinden nasibini alan bir diğer isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen oldu.

Gökçen'in partide 'gölge adalet bakanı' olarak görev yaptığını özellikle vurgulayan Kır, "Kurultayımızın divan başkanlığını yürüten Sayın Gökçe Gökçen'i de ayrıca kutlamak gerekir. Yönetmeliğimizde kadın kolları kurultayını mevcut kadın genel başkanlığı yapar demesine rağmen ısrarla bunun bir gelenek olduğunu söyleyip sandıkların il il sıralanmasını, kadınların üzerindeki büyük baskıyı görmesine rağmen fişlenmelerine izin vermesini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer genel başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın da kurultay sürecinde 'üst düzey emek harcadığını' dile getiren Kır, ironi yaparak kendisini de bu başarısından ötürü tebrik etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Batı’ya hem sıcaklık hem poyraz, 8 ile gök gürültülü yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 7 Ağustos 2024 hava durumu
Kerem Aktürkoğlu’ndan sabaha karşı paylaşım geldi! Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu | Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
SON DAKİKA