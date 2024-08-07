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Enflasyon nasıl hesaplanıyor? TÜİK'ten algı operasyonuna yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon hesaplamalarına ilişkin yürütülen manipülasyona yanıt verdi. Kurum ve yayınlanan enflasyon verileri hakkında kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirilen açıklamada, "Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 10:02 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:24
Enflasyon nasıl hesaplanıyor? TÜİK’ten algı operasyonuna yanıt

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜK) verilerine göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi.

TÜİK'in raporunun ardından çeşitli mecralarda verilerin hesaplanma yönetime ilişkin algı yapıldı.

TÜİK algı operasyonlarına yanıt verdiTÜİK algı operasyonlarına yanıt verdi

CHP yandaşı medya söz konusu iddiları köpürtürken TÜİK'ten yanıt geldi.

TÜİK'TEN YANIT: CIMBIZLANARAK SUNULAN YANILTICI BEYANLAR DEVAM EDİYOR
Kurum ve yayınlanan enflasyon verileri hakkında kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirilen açıklamada, "Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE'ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

TÜİK'İN açıklaması şu şekilde:

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkayadan flaş enflasyon açıklaması: Dünyada nasıl hesaplanıyorsa Türkiyede de öyle hesaplanıyorTÜİK Başkanı Erhan Çetinkayadan flaş enflasyon açıklaması: Dünyada nasıl hesaplanıyorsa Türkiyede de öyle hesaplanıyor

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