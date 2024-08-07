Enflasyon nasıl hesaplanıyor? TÜİK’ten algı operasyonuna yanıt

TÜİK'TEN YANIT: CIMBIZLANARAK SUNULAN YANILTICI BEYANLAR DEVAM EDİYOR

Kurum ve yayınlanan enflasyon verileri hakkında kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirilen açıklamada, "Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE'ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

TÜİK'İN açıklaması şu şekilde: