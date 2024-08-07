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Başkan Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 20:08 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 20:16
Başkan Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü!

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

SEÇİM TEBRİĞİ VE DESTEK
Başkan Erdoğan görüşmede Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye'nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

FİLİSTİN'E YÖNELİK DESTEK
Başkan Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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