Azez’de bombalı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısında ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırarak yaralılar Azez Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.