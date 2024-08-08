PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

8 Ağustos 2024 Roblox neden açılmıyor, yasaklandı mı? ROBLOX KAPANDI MI? Erişim engeli son dakika!

Popüler oyun platformu Roblox, 7 Ağustos tarihinde erişim problemi yaşamaya başladı. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Roblox'ta yaşanan bu erişim sorunu, kullanıcıların sosyal medyada "Roblox ne zaman düzelecek?" ve "Roblox açılacak mı?" sorularına yanıt aramasına neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 08:08 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 08:17
8 Ağustos 2024 Roblox neden açılmıyor, yasaklandı mı? ROBLOX KAPANDI MI? Erişim engeli son dakika!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan sorgulamalarda, Roblox'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı. Bu erişim engeli kararı, kullanıcıların platforma giriş yapamamasına sebep oldu. Akşam saatlerinde internet sitesine giriş yapamayan oyunseverler, BTK'nın erişim engeli kararıyla karşılaştı.

ROBLOX KAPATILDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.

Alınan kararAlınan karar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

BAKAN TUNÇ: ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER NEDENİYLE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı:

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.



Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir"

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır.

Uygulamaya girildiğinde ekranda verilen bilgiUygulamaya girildiğinde ekranda verilen bilgi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Bomba şeklinde tuğla detayı...
Hileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül’de başlıyor
Türk Telekom
Çin’li otomobil devleri rotayı Türkiye’ye kırdı! BYD’nin ardından üç markadan daha yatırım hamlesi
Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü fazla olanlar daha yüksek maaş alacak! Hangi konular gündemde?
Dilan Polat’tan flaş talep! Mahkeme anında reddetti
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
Muğla ve Aydın’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Başkan Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi!
Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalar
Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ’Instagram’ gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman’dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi?
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek
SON DAKİKA