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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan dolandırıcılık uyarısı: Suç duyurusunda bulunun!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendilerini Kurul ya da başka bir kurum çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 17:42 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:42
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan dolandırıcılık uyarısı: Suç duyurusunda bulunun!

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendilerini Kurul ya da başka bir kurum çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Ağustos 2024 tarihli açıklaması Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Ağustos 2024 tarihli açıklaması

SPK DOLANDIRICILIK VAKALARINA KARŞI UYARDI

Kuruldan yapılan açıklamada, "Son dönemde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer bir kurum çalışanı yahut arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurulumuz personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlarımızdan, haklarında Kurulumuzca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle ve/veya Kurulumuzun arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla veyahut burada sayılmayan herhangi bir sebeple para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

IBAN'A PARA GÖNDERİLMESİ İSTENİYOR

Kurulun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesinin talep edilmesi gibi bir uygulaması bulunmadığı belirtilen açıklamada, dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişilerin her zaman suç duyurusunda bulunabileceği ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabileceği kaydedildi.

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