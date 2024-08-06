81 ilde Çember-20 operasyonu: Arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari yakalandı

4 BİN 517 FİRARİ GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.