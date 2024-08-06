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İzmir'in CHP'li başkanlarına 'adam öldürmekten' suç duyurusu

İzmir’deki elektrik faciası davası genişliyor. Biri eski iki başkana suç duyurusu yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
İzmir’in CHP’li başkanlarına ’adam öldürmekten’ suç duyurusu

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İzmir'in Konak İlçesi'nde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, olayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bu sorumluluklarının ve kusurlarının olduğunu belirterek haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz'in ölümünde ihmali ve kusuru bulunan tüm suçluların olası kastla adam öldürme suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

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