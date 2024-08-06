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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 5 ile gök gürültülü yağış uyarısı! İstanbullular Çarşamba ve Perşembe'ye dikkat | 6 Ağustos 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den gelen peş peşe yağış uyarılarına bir yenisi eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 5 ilimizde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu tahminlerde bir de Marmara'ya da Çarşamba ve Perşembe günü için uyarı geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:10 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 09:19
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile gök gürültülü yağış uyarısı! İstanbullular Çarşamba ve Perşembe’ye dikkat | 6 Ağustos 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
İstanbul ve Bursa'da hava açık, poyraz bugünlerde daha serin esiyor ve geceler de biraz serin olmaya başladı.

Uzmanlar çarşamba ve perşembe rüzgarlar daha sert eseceğini bildirdi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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