HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile gök gürültülü yağış uyarısı! İstanbullular Çarşamba ve Perşembe’ye dikkat | 6 Ağustos 2024 hava durumu

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı bulutlu