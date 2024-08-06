Hamas’tan Haniye’nin cenaze merasimine yoğun katılım sebebiyle Türkiye’ye teşekkür

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından ilk andan itibaren taziyelerini sunduğundan ve cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Hamas, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin lideri Heniyye'nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.





TÜRKİYE'YE, CUMHURBAŞKANI, HÜKÜMET, PARLAMENTO VE HALK OLARAK TEŞEKKÜR EDERİZ

İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür eden Hamas, "İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.