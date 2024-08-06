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Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. 2025 yılı için hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları için ön kayıt süreci resmi olarak başladı. Hacı adayları, hem yeni başvurularını hem de kayıt yenileme işlemlerini bugünden itibaren gerçekleştirebilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "2025 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 09:51 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:30
Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

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Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak sorusunun yanıt belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2025 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla yapılabiliyor.

HAC BAŞVURU İŞLEMLERİ E-DEVLET SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek. 0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek. Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek. Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül tarihine kadar devam edecek. Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

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