Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak sorusunun yanıt belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2025 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla yapılabiliyor.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek. 0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek. Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek. Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.