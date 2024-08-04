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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor! Gündemde iki ülke arasında imzalanacak 20 anlaşma ve 15 milyar dolarlık ticaret var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın daveti üzerine bugün iki ülke ilişkileri adına önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ve Mısırlı mevkidaşı, Sisi'nin planlanan Türkiye ziyaretinde yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak. Toplantıda imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 10:11 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 10:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor! Gündemde iki ülke arasında imzalanacak 20 anlaşma ve 15 milyar dolarlık ticaret var

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret edecek.

Bugün ve yarını kapsayan ziyarette; ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Bedr Abdulati; Mısır'da temmuz ayı başında kurulan hükümette Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı olarak görev aldı. Bakan Fidan, bu ziyarette mevkidaşı ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

TÜRKİYE İLE MISIR İLİŞKİLERİ SON DÖNEMDE İVME KAZANDI

Başkan Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyareti, ikili ilişkilerde önemli bir mihenk taşı oldu.

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Ziyarette, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.

Fidan ve Abdulati, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak.


Toplantıda imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları da görüşülecek.

10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDANDIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE GİDEN YARDIMLAR

Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve bölgede artan gerginlikler, ziyaretin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde de incelemelerde bulunması öngörülüyor.

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