Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor! Gündemde iki ülke arasında imzalanacak 20 anlaşma ve 15 milyar dolarlık ticaret var

Bugün ve yarını kapsayan ziyarette; ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Bedr Abdulati; Mısır'da temmuz ayı başında kurulan hükümette Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı olarak görev aldı. Bakan Fidan, bu ziyarette mevkidaşı ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

TÜRKİYE İLE MISIR İLİŞKİLERİ SON DÖNEMDE İVME KAZANDI

Başkan Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyareti, ikili ilişkilerde önemli bir mihenk taşı oldu.