Türkiye’de ne kadar sığınmacı var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Programı'na katıldı. Burada, 'Göç ve İnsan Hakları' konusuna ilişkin bir sunum yapan Bakan Yerlikaya, dünyada 300 milyon göçmen olduğunu ve bunun büyük bir sayı olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler, 123 milyon. Yine 47 milyonu koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı, bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" dedi.

'729 BİN SURİYELİNİN BEYAN ETTİĞİ ADRESTE OLMADIĞINI GÖRDÜK' Yabancıların beyan ettikleri adreslerin titizlikle denetlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Yabancıların tamamının adres beyanlarında oturup, oturmadıklarını araştırdık. Tamamını büyük bir titizlikle yaptık. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük. Onlara 90 gün süre verdik. Türkçe, Arapça ve İngilizce uyarılar gönderdik. 90 günden sonra 2 ay daha süre veriyoruz fakat bu kez verdiğimiz tüm hizmetleri askıya alıyoruz. Askıya aldığımız zaman bizden hiçbir şekilde hizmet alamaz. Hiçbir şekilde okuldan, sağlıktan faydalanamaz. Bizim istediğimiz şey şu; düzenli nüfus. Aynı benim adresim, sizin adreslerinizin, her birinin nüfusta belli olduğu gibi onların da adreslerini güncelleyip, bu işi tamama erdirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek niyetimiz var, ülkemizde yaşayan yabancıların düzenli olması" diye konuştu.