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Türkiye'de ne kadar sığınmacı var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizdeki göçmen sayısını açıkladı. Yerlikaya, "Ülkemizde düzenli göçmen sayısı, bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 15:31 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 15:31
Türkiye’de ne kadar sığınmacı var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Programı'na katıldı. Burada, 'Göç ve İnsan Hakları' konusuna ilişkin bir sunum yapan Bakan Yerlikaya, dünyada 300 milyon göçmen olduğunu ve bunun büyük bir sayı olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler, 123 milyon. Yine 47 milyonu koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı, bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" dedi.

'729 BİN SURİYELİNİN BEYAN ETTİĞİ ADRESTE OLMADIĞINI GÖRDÜK'

Yabancıların beyan ettikleri adreslerin titizlikle denetlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Yabancıların tamamının adres beyanlarında oturup, oturmadıklarını araştırdık. Tamamını büyük bir titizlikle yaptık. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük. Onlara 90 gün süre verdik. Türkçe, Arapça ve İngilizce uyarılar gönderdik. 90 günden sonra 2 ay daha süre veriyoruz fakat bu kez verdiğimiz tüm hizmetleri askıya alıyoruz. Askıya aldığımız zaman bizden hiçbir şekilde hizmet alamaz. Hiçbir şekilde okuldan, sağlıktan faydalanamaz. Bizim istediğimiz şey şu; düzenli nüfus. Aynı benim adresim, sizin adreslerinizin, her birinin nüfusta belli olduğu gibi onların da adreslerini güncelleyip, bu işi tamama erdirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek niyetimiz var, ülkemizde yaşayan yabancıların düzenli olması" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYAİÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

'HİÇBİR ZAMAN GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDEN AYIRMIYORUZ'

Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında yapılan projeleri hatırlatan Yerlikaya, "Devriye yollarımız, aydınlatmalarımız, kamera ve algılayıcı sistemlerimiz, asansör kulelerimiz, zırhlı gözetleme aracımız, termal kameralarımız, optik kulelerimiz mücadelede önemli rol oynuyor. Düzensiz göçle ilgili duvarlar ve duvarların yanındaki o etkin sistemlerle 4 Haziran 2023'ten bugüne sınırlarımızdan 102 bin 705 girişi engelledik. 163 bin 745 sınır dışı edilen düzensiz göçmen rakamına ulaştık. 463 bin vizesi bitmiş, ikamet süresi bitmiş, kendiliğinden çıkış yapan kişi var. Bizim en büyük odaklandığımız konu, göçmen kaçakçılık organizatörlüğü. 2023 Nisan ayında hükümetimiz bununla ilgili aldığı kararı onayladı ve cezayı 5 yıldan 8 yıla çıkardı.

En önemli mesele, göçmen kaçakçılarını cesaretlendirenler. 6 bin kilometre geriden, 5 ülkeyi geçip de bizim ülkemiz içerisinde gezmeye nasıl cesaretlenirler. Bunları bir araya getiren ortak şey, para. Parayla bu insanları alıyorlar, yolda geçerken uyuşturucuyla ilgili, kaçakçılıkla ilgili suçlarla bulaştırıyorlar. Bu tam anlamıyla bir halk düşmanlığıdır, insanlık düşmanlığıdır. Dolayısıyla biz de öyle bir odaklandık ki bizim valilerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin performans göstergelerinden birisi, bunlarla mücadele. Şu anda adli kontrollü kişi sayısı, 2 bin 150. Şu an için tutuklanmamış, adli kontrol kararı verilmemiş olanları da hiçbir zaman gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Onları hep takip ediyoruz" dedi.

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