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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Dev projeye adım adım: Ulaşım süresi 25 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Tokat-Niksar Yol Şantiyesi ziyaretinde önemli açıklamada bulundu. Dev proje ile ilgili konuşan Uraloğlu, "Burada bu projeyi bitirdiğimiz zaman, zamandan, akaryakıttan birçok alanda tasarruf etmiş olacağız ve yine buradaki 40 dakikalık ulaşım süresini 25 dakikaya indirmiş olacağız. Yıllık 550 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız" dedi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, havacılıkta Türkiye'nin çağ atladığını söyleyerek, "İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 17:55 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 17:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Dev projeye adım adım: Ulaşım süresi 25 dakikaya düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havacılıkta Türkiye'nin çağ atladığını söyleyerek, "İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara'dan hava yolu ile Tokat'ta geldi.



Bakan Uraloğlu'nu ve Genel Başkan Yardımcısı İleri'yi burada Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve partililer karşıladı. Bakan Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri ilk olarak Tokat-Niksar kara yolu inşaatında incelemede bulundu.



TOKAT'IMIZA DA YILLIK 9 BİN 200 TON EMİSYON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Tokat-Niksar Yol Şantiyesi ziyaretinde konuşan Bakan Uraloğlu, "Artık işin önünde engel olmayacak boyuta geldi. Yine vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaya devam ediyoruz. İdari olarak çözmemiz gereken bir problem kalmadı. Yani taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyete kadar bütün problemleri çözdük. Burayı ödenek olarak daha fazla destekleyerek kısa zamanda bitirelim istiyoruz. Burada bu projeyi bitirdiğimiz zaman, zamandan, akaryakıttan birçok alanda tasarruf etmiş olacağız ve yine buradaki 40 dakikalık ulaşım süresini 25 dakikaya indirmiş olacağız. Yıllık 550 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Yine tarım şehri olan, tarih ve kültür şehri olan Tokat'ımıza da yıllık 9 bin 200 ton emisyon salınımının önüne geçeceğiz" diye konuştu.



Daha sonra Bakan Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, AK Parti Tokat İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin fikirleri ve politikaları aziz milletimizin her kesimine sizler aracılığıyla taşınıyor. AK Parti Hükümetlerinin hayata geçirdiği proje ve eserleri en iyi sizler biliyor ve anlatıyorsunuz. Daha bir ay bile olmadı, ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. İnşallah yıl sonuna doğru da kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmet vermeye başlayacak. Bir hafta sonra 10 Ağustos'ta Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Kısaca, Türkiye Yüzyılı'na dev eser ve projelerle dolu dizgin devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 2002 yılında 6 bin101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29.434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncısı dünyanın 8'nci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştı ve fiberoptik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi. Ülkemizin genelinde olduğu gibi Tokat'ta da ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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