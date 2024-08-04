CHP’nin Kadın Kolları Kurultayı’nda hakkını arayan kadınlar kapı dışarı edildi! Özgür Özel emekçileri ’provokatör’ ilan etti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda ortalık karıştı.



"BİZ DE KADINIZ BİZİ UNUTANLARA YAZIKLAR OLSUN"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüde konuşma yaptığı sırada Çiğli Belediyesi tarafından işte çıkarılan emekçiler sloganlarla hakkını aradı. "İşçiye verilen sözler tutulsun" sloganı atan emekçiler, "Biz de kadınız bizi unutanlara yazıklar olsun" diyerek veryansın etti.





"HEPİNİZİN ÜZERİNDE AHIMIZ VAR"



Hakkını arayan bir kadın emekçinin giydiği tişörtte yazan "HEPİNİZİN ÜZERİNDE AHIMIZ VAR" sözleri ise dikkat çekti. Özgür Özel haklarını arayan işçileri salondan attırdı Bunun üzerine Özgür Özel güvenlik görevlilerine seslendi ve hakkını arayan işçileri salondan dışarı attırdı.