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CHP'nin Kadın Kolları Kurultayı'nda hakkını arayan kadınlar kapı dışarı edildi! Özgür Özel emekçileri 'provokatör' ilan etti

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı hakkını arayan emekçilerin prostestolarına sahne oldu. Çiğli Belediyesi'nin hiçbir gerekçe göstermeden işten attığı emekçiler "İşçiye verilen sözler tutulsun. Biz de kadınız bizi unutanlara yazıklar olsun" sloganları attı. O sırada kürsüde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hak arayışında olan işçileri 'provokatör' olarak tanımlayıp salondan dışarı attırdı. Özel'in "Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için" sözleri tepki çekti.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 16:10 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 16:12
CHP’nin Kadın Kolları Kurultayı’nda hakkını arayan kadınlar kapı dışarı edildi! Özgür Özel emekçileri ’provokatör’ ilan etti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda ortalık karıştı.

"BİZ DE KADINIZ BİZİ UNUTANLARA YAZIKLAR OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüde konuşma yaptığı sırada Çiğli Belediyesi tarafından işte çıkarılan emekçiler sloganlarla hakkını aradı. "İşçiye verilen sözler tutulsun" sloganı atan emekçiler, "Biz de kadınız bizi unutanlara yazıklar olsun" diyerek veryansın etti.



"HEPİNİZİN ÜZERİNDE AHIMIZ VAR"

Hakkını arayan bir kadın emekçinin giydiği tişörtte yazan "HEPİNİZİN ÜZERİNDE AHIMIZ VAR" sözleri ise dikkat çekti.

Özgür Özel haklarını arayan işçileri salondan attırdı

Bunun üzerine Özgür Özel güvenlik görevlilerine seslendi ve hakkını arayan işçileri salondan dışarı attırdı.

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Özgür ÖzelCHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Özgür Özel


ÖZGÜR ÖZEL EMEKÇİLERİ DIŞARI ATTIRDI

Özel, "Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi'nin bu kapsamda devam etmesini sağlayın. Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyeceksiniz kapının önünde bana söylersiniz. Alın erkek arkadaşları. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda hakkını arayan emekçilerCHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda hakkını arayan emekçiler

EMEKÇİLERİ 'PROVOKATÖR' İLAN ETTİ

Özgür Özel'in hakkını arayan emekçileri 'provokatör' ilan etmesi büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı, işçilerin salondan çıkarılması sonrası hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etti.

İşte çıkarılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP Genel Merkezi önünde hak arayışındaİşte çıkarılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP Genel Merkezi önünde hak arayışında


Peki, CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda protestoların sebebi ne?

Bilindiği üzere CHP'li Onur Emrah Yıldız yönetimindeki İzmir Çiğli Belediyesi, hiçbir gerekçe göstermeden 147 çalışanını kapıya koydu.

Çiğli Belediyesi önünde eylem yapan mağdur personel, ardından Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önüne yürüdü. Emekçiler daha sonrasında CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda hakkını aramak istedi. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kapı dışarı edildi.

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