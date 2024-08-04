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SON DAKİKA | Dışişleri'nden Lübnan için seyahat uyarısı! "Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının"

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerilim üzerine Türk vatandaşlarını elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." denildi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 22:48 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 23:13
SON DAKİKA | Dışişleri’nden Lübnan için seyahat uyarısı! Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının

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Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerilim üzerine Türk vatandaşları Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri'nden Lübnan'a seyahat uyarısı.Dışişleri'nden Lübnan'a seyahat uyarısı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur.

Bu itibarla,

Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları;

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır."

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