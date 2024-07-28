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CHP'li İBB iştiraki İSKİ'den faturalarda usulsüzlük! İstanbullu isyanda: "Ortalama 150 TL gelen fatura nasıl 694 TL gelebilir?"

İSKİ, 25-35 gün yasal sınırı olan fatura okuma işlemini '40 gün ve üzeri' şeklinde yaparak fahiş fiyatlarla İstanbulluyu mağdur ediyor. İstanbullular, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı. Bir X kullancısı, "1 yıllık fatura dökümümüzde ortalaması 100-150 TL olan su faturamız nasıl 694 TL gelebilir?" diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başka mağdur ise "Sanki fabrika işletiyorum. Elektrik faturası bu kadar gelmiyor" dedi. Öte yandan EPDK, yakın geçmişte 40-45 günlük tüketim bedeli üzerinden fatura kesen İGDAŞ'a soruşturma başlatmış, faturaların yeniden düzenlenmesini istemişti.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 14:17 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 14:21
CHP’li İBB iştiraki İSKİ’den faturalarda usulsüzlük! İstanbullu isyanda: Ortalama 150 TL gelen fatura nasıl 694 TL gelebilir? 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmasına tepkiler sürüyor.

CHP’li İBB iştiraki İSKİ’den faturalarda usulsüzlük! İstanbullu isyanda: Ortalama 150 TL gelen fatura nasıl 694 TL gelebilir? 2

Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı.

CHP’li İBB iştiraki İSKİ’den faturalarda usulsüzlük! İstanbullu isyanda: Ortalama 150 TL gelen fatura nasıl 694 TL gelebilir? 3

SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi X'te faturalarını paylaşarak mağduriyetlerinin çözülmesini istedi:

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