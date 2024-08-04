Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye’den net karar! PKK’ya özgürlük taziyeye yasak

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE
Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi. Bu yanıta Türk tarafının cevabı ise sert olurken, "O zaman o algoritmalara söyleyin yine ABD'nin terörist gördüğü PKK ve sözde lideri Öcalan destekçisi paylaşımları da yok etsin" denildi.
Instagram'ın iki yüzlülüğüne dikkat çekilen toplantıda terör örgütü PKK'ya gelince ifade özgürlüğünün arkasına sığınıldığı, ancak Türkiye'nin milli menfaatleri konu olduğunda karşı tutum sergilendiği belirtildi. Toplantıda Instagram yetkililerine, "Size liste vererek şu ya da bu içeriği kaldırın ya da kaldırmayın demeyeceğiz. Eğer Türkiye'de faaliyet gösteriyorsanız Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatlerine saygı duyacaksınız. Sizden süresiz ilkesel duruş talep ediyoruz" mesajı verildi.
PAYLAŞIMLARA KISITLAMA
"YUMUŞUMA VAR, İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"
Toplantıda Instagram tarafı "ifade özgürlüğü" konusunda çifte standartlı uzlaşmazcı bir tutum sergilerken, önceki gün yine aynı gruba ait Facebook'un Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da Haniye için düzenlenen cenaze namazına dair paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtlaması sorunu toplantıda çözüldü.
Facebook'un kapatılmasına yönelik bir çalışmanın olmadığı ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasının erişime açılması talebi iletilince, META yetkilileri hemen sorunu çözerek sayfayı yeniden açtı. Bakanlık yetkilileri platformun bu tutumunu "Yumuşama var ama istenilen düzeyde değil" şeklinde değerlendirdi.
BAŞKA ÜLKELERDE UYDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE DE YASALARA UYACAK
Türkiye'nin dev sosyal medya uygulamasına ilişkin böylesine hızlı karar alabilmesi daha önce çıkarılan ve kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenlemenin eseri. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın çıkarılmasında büyük payının olduğu yasa ile platformlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.
Benzer yasalar Belçika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de çıkarılırken, META'nın bu ülkelerdeki kanunlara uyarak Türkiye'deki yasayı görmezden gelmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN YAYMAN
HÜSEYİN YAYMAN: ÇİFTE STANDARDI ASLA KABUL ETMİYORUZ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman SABAH'ın sorularını yanıtlarken, "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz" dedi.
Sosyal medya platformlarında kadına şiddet, çocuk istismarı ve LGBT gibi bir çok içerik paylaşılırken İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili içeriklerin kaldırılmasını asla doğru bulmadıklarının altını çizen Yayman, "Bizim hukukumuzu, yönetim yapımızı yok sayan bir çifte standart uygulamasını asla kabul etmiyoruz.
Ne Türkiye'nin değerlerine ne de evrensel değerlerle bağdaşan uygulamalar değildir. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz. Meta şirketinin İsmail Haniye ilgili yapılan paylaşımlara izin vermemesi ifade özgürlüğüyle örtüşmüyor. Biz hukukun işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.