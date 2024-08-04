Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye’den net karar! PKK’ya özgürlük taziyeye yasak

ABD 'li META grubuna ait sosyal medya platformu Instagram 'ın paylaşımlarda uyguladığı çifte standartlı politikasına geçit verilmedi. Daha önce defalarca kez Türkiye aleyhtarı içerikleri kaldırmayan META'ya ait şirketler Instagram ve Facebook 'a bugüne kadar BTK tarafından yaklaşık 100 milyon TL ceza kesildi. Kesilen cezaların yarısı geç temsilci ataması yapıldığı için kesilirken, diğer yarısı da içeriklerle ilgili yasal süreçlere uymadıkları için uygulandı.

PAYLAŞIMLARA KISITLAMA

INSTAGRAM'IN FİLİSTİN TUTUMU BARDAĞI TAŞIRDI



Bugüne kadar yüzlerce kez Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilmesi görüntüleri, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram'ın Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi bardağı taşıran son damla oldu.

Türk vatandaşlarının yaptıkları bazı paylaşımları sözde yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran ya da engelleyen platformun farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine BTK re'sen harekete geçerek platforma erişim engeli kararı aldı.