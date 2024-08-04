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Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye'den net karar! PKK'ya özgürlük taziyeye yasak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen suikastla şehit edilmesinin ardından Instagram, Haniye paylaşımlarının hemen hemen hepsine kısıtlama getirdi. Duruma tepki gösteren Türkiye, bugüne kadar terör konusu başta olmak üzere Atatürk'e hakaret, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi birçok zararlı içeriği kaldırmayan Instagram'a erişimi kapattı. Türkiye’deki katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket eden Instagram, kurallara uyana dek BTK tarafından erişime engelli olacak.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 07:26 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 07:33
Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye’den net karar! PKK’ya özgürlük taziyeye yasak

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ABD'li META grubuna ait sosyal medya platformu Instagram'ın paylaşımlarda uyguladığı çifte standartlı politikasına geçit verilmedi. Daha önce defalarca kez Türkiye aleyhtarı içerikleri kaldırmayan META'ya ait şirketler Instagram ve Facebook'a bugüne kadar BTK tarafından yaklaşık 100 milyon TL ceza kesildi. Kesilen cezaların yarısı geç temsilci ataması yapıldığı için kesilirken, diğer yarısı da içeriklerle ilgili yasal süreçlere uymadıkları için uygulandı.

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INSTAGRAM'IN FİLİSTİN TUTUMU BARDAĞI TAŞIRDI

Bugüne kadar yüzlerce kez Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilmesi görüntüleri, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram'ın Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi bardağı taşıran son damla oldu.

Türk vatandaşlarının yaptıkları bazı paylaşımları sözde yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran ya da engelleyen platformun farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine BTK re'sen harekete geçerek platforma erişim engeli kararı aldı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÇOK NET: İLKESEL DURUŞ

Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi. Bu yanıta Türk tarafının cevabı ise sert olurken, "O zaman o algoritmalara söyleyin yine ABD'nin terörist gördüğü PKK ve sözde lideri Öcalan destekçisi paylaşımları da yok etsin" denildi.

Instagram'ın iki yüzlülüğüne dikkat çekilen toplantıda terör örgütü PKK'ya gelince ifade özgürlüğünün arkasına sığınıldığı, ancak Türkiye'nin milli menfaatleri konu olduğunda karşı tutum sergilendiği belirtildi. Toplantıda Instagram yetkililerine, "Size liste vererek şu ya da bu içeriği kaldırın ya da kaldırmayın demeyeceğiz. Eğer Türkiye'de faaliyet gösteriyorsanız Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatlerine saygı duyacaksınız. Sizden süresiz ilkesel duruş talep ediyoruz" mesajı verildi.

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"YUMUŞUMA VAR, İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Toplantıda Instagram tarafı "ifade özgürlüğü" konusunda çifte standartlı uzlaşmazcı bir tutum sergilerken, önceki gün yine aynı gruba ait Facebook'un Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da Haniye için düzenlenen cenaze namazına dair paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtlaması sorunu toplantıda çözüldü.

Facebook'un kapatılmasına yönelik bir çalışmanın olmadığı ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasının erişime açılması talebi iletilince, META yetkilileri hemen sorunu çözerek sayfayı yeniden açtı. Bakanlık yetkilileri platformun bu tutumunu "Yumuşama var ama istenilen düzeyde değil" şeklinde değerlendirdi.

BAŞKA ÜLKELERDE UYDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE DE YASALARA UYACAK

Türkiye'nin dev sosyal medya uygulamasına ilişkin böylesine hızlı karar alabilmesi daha önce çıkarılan ve kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenlemenin eseri. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın çıkarılmasında büyük payının olduğu yasa ile platformlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

Benzer yasalar Belçika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de çıkarılırken, META'nın bu ülkelerdeki kanunlara uyarak Türkiye'deki yasayı görmezden gelmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN YAYMANTBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN YAYMAN

HÜSEYİN YAYMAN: ÇİFTE STANDARDI ASLA KABUL ETMİYORUZ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman SABAH'ın sorularını yanıtlarken, "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Sosyal medya platformlarında kadına şiddet, çocuk istismarı ve LGBT gibi bir çok içerik paylaşılırken İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili içeriklerin kaldırılmasını asla doğru bulmadıklarının altını çizen Yayman, "Bizim hukukumuzu, yönetim yapımızı yok sayan bir çifte standart uygulamasını asla kabul etmiyoruz.

Ne Türkiye'nin değerlerine ne de evrensel değerlerle bağdaşan uygulamalar değildir. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz. Meta şirketinin İsmail Haniye ilgili yapılan paylaşımlara izin vermemesi ifade özgürlüğüyle örtüşmüyor. Biz hukukun işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

KATALOG SUÇLAR NELERDİR

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 hükmünde yer ala katalog suçlar şunlar:

"Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, silah kaçakçılığı suçları, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları tarafından işlenen zimmet suçu, kasten orman yakma suçu, kültür ve tabiat varlıklarını haksız olarak yurtdışına çıkarma suçu, kaçakçılık suçlarının tamamı, sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu."

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