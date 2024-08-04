İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir haftalık araç denetimlerinin Z raporunu açıkladı! 2,5 milyonu aşkın araç denetimden geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Trafik Denetimlerimiz Aralıksız Sürüyor❗️

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında:

2️⃣ Milyon 5️⃣2️⃣6️⃣ bin 7️⃣2️⃣9️⃣ araç denetlendi.

❌Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣4️⃣6️⃣ sürücüye işlem yapıldı.

❌Hız ihlalinde bulunan

1️⃣2️⃣0️⃣ bin 2️⃣1️⃣8️⃣,

❌Periyodik muayenesi yaptırılmamış 2️⃣4️⃣ bin 9️⃣6️⃣8️⃣,

❌ Emniyet kemeri kullanmayan

1️⃣8️⃣ bin 3️⃣1️⃣9️⃣,

❌ Sürücü belgesiz araç kullanan

1️⃣5️⃣ bin 8️⃣8️⃣ ve

❌Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9️⃣ bin 6️⃣9️⃣1️⃣ olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

🟥Toplam 4️⃣3️⃣4️⃣ bin 1️⃣2️⃣9️⃣ araca/sürücüye işlem yapıldı.

⚠️Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.