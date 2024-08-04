PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir haftalık araç denetimlerinin Z raporunu açıkladı! 2,5 milyonu aşkın araç denetimden geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 25 Temmuz- 1 Ağustos arasında gerçekleştirilen bir haftalık araç denetimlerinin Z raporunu açıkladı. 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini açıklayan Yerlikaya, 434 bin 129 sürücü hakkında işlem yapıldığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 07:59 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 07:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir haftalık araç denetimlerinin Z raporunu açıkladı! 2,5 milyonu aşkın araç denetimden geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Trafik Denetimlerimiz Aralıksız Sürüyor❗️

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında:
2️⃣ Milyon 5️⃣2️⃣6️⃣ bin 7️⃣2️⃣9️⃣ araç denetlendi.

❌Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣4️⃣6️⃣ sürücüye işlem yapıldı.

❌Hız ihlalinde bulunan
1️⃣2️⃣0️⃣ bin 2️⃣1️⃣8️⃣,

❌Periyodik muayenesi yaptırılmamış 2️⃣4️⃣ bin 9️⃣6️⃣8️⃣,

❌ Emniyet kemeri kullanmayan
1️⃣8️⃣ bin 3️⃣1️⃣9️⃣,

❌ Sürücü belgesiz araç kullanan
1️⃣5️⃣ bin 8️⃣8️⃣ ve

❌Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9️⃣ bin 6️⃣9️⃣1️⃣ olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

🟥Toplam 4️⃣3️⃣4️⃣ bin 1️⃣2️⃣9️⃣ araca/sürücüye işlem yapıldı.

⚠️Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hizbullah soykırımcı İsrail’i vuruyor! İsrail’in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Türkiye’den Lahey’e Gazze raporu! Vahşet bir kez daha gözler önüne serilecek! Soykırım eşiği aşıldı
Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye’den net karar! PKK’ya özgürlük taziyeye yasak
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
Vatikan’dan Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki LGBT dayatmaları ve Son Akşam Yemeği skandalına tepki
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Gram altın tırmanışa geçti! Analistler yorumladı: 3 bin TL seviyesi görülebilir
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirildi | On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
SON DAKİKA