Deprem bölgesinde 3 il için yeni sözleşme! Yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzedelere teslim edilecek

Hükümet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören yerleri ayağa kaldırmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.
Depremzedelerin sıcak yuvalarına kavuşmaları amacıyla inşa çalışmaları hızla sürerken bugüne kadar yaklaşık 80 bin yeni konut hak sahiplerine teslim edildi.
Bölgede bin 500 şantiyede 130 bin işçi ordusuyla çalışmalar devam ederken yılsonuna kadar teslim edilecek konut sayısı ise 200 bine ulaşacak. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni konutların inşası için sözleşme imzalama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Buna göre 1.2 milyar TL'lik yatırımla Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta inşa edilecek bin 451 konut için daha sözleşmeler imzalandı.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elâzığ'da konut yapım çalışmalarına hızla devam ediliyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar toplam 200 bin konut depremzedelere teslim edilmiş olacak.
3 İL İÇİN YENİ SÖZLEŞMELER İMZALANDI
Deprem konutlarının yapımında dış finansman kullanımına da devam ediliyor. Bu kapsamda Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilen Deprem Konutları Yeniden Yapım Projesi (KADİYAP) bünyesinde Malatya, Kahramanmaraş ve Elâzığ'da kırsal bölgelerde yeni konut sözleşmeleri imzalandı. 2024 Haziran sonu itibariyle 1.2 milyar TL ödenek ayrılan konutların fiziki ilerlemesi ise yüzde 30-40'ı buldu.
Proje kapsamında Malatya Akçadağ'da 287, Pütürge'de 105 adet konut yapılırken, Elazığ Arıcak'ta 79 ve 171 konutluk iki ayrı proje, merkezde 25 köy inşaatı yapılacak. Kahramanmaraş'ta ise Soğukpınar'da 96, Afşin'de 52, Nurhak'da 151, 68 ve 92 adetlik 3 farklı projede konutlar inşa edilecek. Konutlar önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslime dilecek.