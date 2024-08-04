Deprem bölgesinde 3 il için yeni sözleşme! Yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzedelere teslim edilecek

Bölgede bin 500 şantiyede 130 bin işçi ordusuyla çalışmalar devam ederken yılsonuna kadar teslim edilecek konut sayısı ise 200 bine ulaşacak. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni konutların inşası için sözleşme imzalama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buna göre 1.2 milyar TL'lik yatırımla Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta inşa edilecek bin 451 konut için daha sözleşmeler imzalandı.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elâzığ'da konut yapım çalışmalarına hızla devam ediliyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar toplam 200 bin konut depremzedelere teslim edilmiş olacak.