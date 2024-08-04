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Deprem bölgesinde 3 il için yeni sözleşme! Yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzedelere teslim edilecek

Hükümet asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremde evini kaybeden vatandaş bir bir yeni konutlarına kavuşuyor. Bu kapsamda deprem bölgesi için 1.2 milyar dolarlık ödenek ayrılırken Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta 1451 yeni konutun sözleşmesi imzalandı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 08:13 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 08:19
Deprem bölgesinde 3 il için yeni sözleşme! Yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzedelere teslim edilecek

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Hükümet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören yerleri ayağa kaldırmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Depremzedelerin sıcak yuvalarına kavuşmaları amacıyla inşa çalışmaları hızla sürerken bugüne kadar yaklaşık 80 bin yeni konut hak sahiplerine teslim edildi.

Bölgede bin 500 şantiyede 130 bin işçi ordusuyla çalışmalar devam ederken yılsonuna kadar teslim edilecek konut sayısı ise 200 bine ulaşacak. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni konutların inşası için sözleşme imzalama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buna göre 1.2 milyar TL'lik yatırımla Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta inşa edilecek bin 451 konut için daha sözleşmeler imzalandı.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elâzığ'da konut yapım çalışmalarına hızla devam ediliyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar toplam 200 bin konut depremzedelere teslim edilmiş olacak.

3 İL İÇİN YENİ SÖZLEŞMELER İMZALANDI
Deprem konutlarının yapımında dış finansman kullanımına da devam ediliyor. Bu kapsamda Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilen Deprem Konutları Yeniden Yapım Projesi (KADİYAP) bünyesinde Malatya, Kahramanmaraş ve Elâzığ'da kırsal bölgelerde yeni konut sözleşmeleri imzalandı. 2024 Haziran sonu itibariyle 1.2 milyar TL ödenek ayrılan konutların fiziki ilerlemesi ise yüzde 30-40'ı buldu.

Proje kapsamında Malatya Akçadağ'da 287, Pütürge'de 105 adet konut yapılırken, Elazığ Arıcak'ta 79 ve 171 konutluk iki ayrı proje, merkezde 25 köy inşaatı yapılacak. Kahramanmaraş'ta ise Soğukpınar'da 96, Afşin'de 52, Nurhak'da 151, 68 ve 92 adetlik 3 farklı projede konutlar inşa edilecek. Konutlar önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslime dilecek.

KIRSAL BÖLGELER İÇİN 400 MİLYON DOLARLIK YENİ PAKET
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) temin edilen uzun vadeli ve düşük faizli 60 milyar yen yani yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi paketi de hayata geçirilecek.

Proje kapsamında yapılacak değerlendirmeler ile depremden hasar gören yapıların hasar tespiti yapılarak hak sahibi kabul edilen vatandaşla için konutun yapılacağı il, ilçe ve köyler belirlenerek etüt ve projeler hazırlanarak Ağustos ayı itibarı ile ihaleler gerçekleştirilecek.

2024 yılında belirlenen ödeneğin tamamı kullanılacak. Projede ihale edilen konutlar 2025 yılı ikinci yarısında tamamlanacak.

KAMU BİNALARI VE ÜNİVERSİTELER GÜÇLENDİRİLECEK
Kamu binaları ve üniversitelerin depreme dayanıklı hale getirilmesi çalışmaları kapsamında ise güçlendirme faaliyetlerine devam edilecek.

Bu çerçevede İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde bulunan yurt ve fakülte binalarının güçlendirme işi ihaleleri sonuçlandırılarak sözleşmelerinin yapılması planlanıyor.

Yine Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Tunceli, Elazığ illerinde bulunan kamu binaları ve üniversite binalarının deprem güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Projede ihale edilen yeni binaların yapımının 2026 yılı ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

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