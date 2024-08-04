2025 yılı Hac başvuruları ne zaman? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapıalcağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor.

Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler.



