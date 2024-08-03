Türkiye Haniye’yi ’üst düzey’ uğurladı: Haniye için Türkiye’deki camilerde gıyabi cenaze namazları kılındı

Suikaste kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'da son yolculuğuna uğurlandı. Önceki akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı. Türkiye'den de geniş bir heyet Doha'daki programda hazır bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birçok milletvekili törene katıldı.

YOĞUN GÜVENLİK

El Fetih ve İslami Cihad gibi Filistinli grupların liderleri de Doha'daydı.Cenaze töreni, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti. Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadavi törende birer konuşma yaptı. Haniye daha sonra Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi.

Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı İran'da öldürülen Hamas Siyaset Büro Başkanı İsmail Haniye için, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya Camisi'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesinde Cuma hutbesini okudu.



İRAN'DAN SALDIRI HAZIRLIĞI

İran Devlet Televizyonu, "Dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadesini kullandı. İsrail hava sahasını kapattırken, bir çok ülke İsrail ve İran'a yapılacak uçak seferlerini erteledi. ABD, "İran'ın tehdidi ciddi" dedi.

