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Siyonist Yisrael Katz yine küstahlaştı! Türkiye’den tepki üstüne tepki yağdı

Katz, yine küstahlaştı. Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Eli kanlı soykırımcı bakana, Türkiye’den tepki üstüne tepki yağdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Siyonist Yisrael Katz yine küstahlaştı! Türkiye’den tepki üstüne tepki yağdı

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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir kez daha haddini aştı. Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tweetlerine devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı, Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nazi kafalı Katz'ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Katil ruh hastası. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur" diyerek tepki gösterdi.

Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğana saldırdı! Türkiyeden peş peşe tepkilerSiyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğana saldırdı! Türkiyeden peş peşe tepkiler
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan'a saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler

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