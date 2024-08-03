Siyonist Yisrael Katz yine küstahlaştı! Türkiye’den tepki üstüne tepki yağdı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir kez daha haddini aştı. Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tweetlerine devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı, Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nazi kafalı Katz'ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Katil ruh hastası. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur" diyerek tepki gösterdi.