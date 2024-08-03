FETÖ kumpası mağdurları komuta kademesinde! Erdoğan’ın ’Bu bizim Mete’ diyerek selamladığı Mete Kuş tümgeneralliğe terfi etti

5 gün içerisinde 3 gruba ayrılan 12 kişilik timin 68 karakolu helikopterle gezerek hazırladığı savunma planına liderlik yapan Mete Kuş, başında olduğu ekip tarafından arazide helikopterden inerken düşen gece görüş gözlüğünün kaybolması nedeniyle o dönem Hava Kuvvetleri Komutanı olan darbeci Akın Öztürk imzasıyla TSK'dan ihraç edilmek istenmişti. SAVUNMALARINI ÇÖKERTMİŞTİ Askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya katılan Mete Kuş , "tamamen FETÖ'ye biat etmediğimiz, mandacı zihniyete değil de yüce Türk milletine hizmet ettiğimiz için hakkımızda soruşturma açılmıştır. TSK'nın en önemli savunma planını yapan ekibe A4 kağıdında takdir dahi vermeyen FETÖ askerleri ve yargısı, bu dava ile görevi kötüye kullanma iftirası atarak canımdan çok sevdiğimi mavi üniformayı zorla çıkarmak istemiştir" demişti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da Akıncı Üssü davasında tanık sıfatıyla dinlenen Kuş, 'üslerinden aldıkları emirle', 'tatbikat için', 'terörle mücadele harekatı' için uçtuklarını iddia ederek kendilerini aklamaya çalışan FETÖ'cü pilotların savunmalarını çökertmişti. Kuş, Akın Öztürk'ün mahkeme de yüzüne "Neden Mehmetçiğin kanını koruduk diye beni yargılandınız" diye sormuştu.

"BU BİZİM METE"

Başkan Erdoğan'ın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Mete Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.