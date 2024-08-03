PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

FETÖ kumpası mağdurları komuta kademesinde! Erdoğan'ın 'Bu bizim Mete' diyerek selamladığı Mete Kuş tümgeneralliğe terfi etti

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir sene uzatıldı. Karar ile FETÖ'nün farklı kumpaslarla ordudan ihraç etmeye çalıştığı isimler terfi etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 08:44 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 08:53
FETÖ kumpası mağdurları komuta kademesinde! Erdoğan’ın ’Bu bizim Mete’ diyerek selamladığı Mete Kuş tümgeneralliğe terfi etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını geçtiğimiz günlerde imzaladı.

Başkan Erdoğan'ın, Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ KARARIYLA ORGENERAL OLDU
FETÖ'nün kumpas davalarından sözde Balyoz Darbe Planına ilişkin davadan 13 yıl hapis cezası alan Korgeneral Levent Ergün YAŞ kararıyla Orgeneral oldu.

Levent Ergün orgeneralliğe birinci sıradan terfi etti. FETÖ'nün kumpasıyla ordudan atılmak istenen Ergün, kumpas ortaya çıkınca 2015'te tuğgeneralliğe, 2018'de tümgeneralliğe terfi etmişti.

Ergün, 2021 YAŞ kararıyla Korgeneral olmuştu.Orgeneral

Levent Ergün Levent Ergün

Ergün, 4 yıl orgenerallik rütbesinde kalırsa kuvvet komutanlığı da yapabilecek.

FETÖ'CÜ AKIN ÖZTÜRK İMZASIYLA ORDUDAN ATILACAKTI
TSK'nın temizlenmesinin ardından terfilerini alan isimler arasında FETÖ kumpası sonucu görevinden emekliye ayrılan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu da yer aldı.

Levent Ergün Levent Ergün

15 Temmuz sonrası TSK'ya geri dönen Kadıoğlu, Korgeneralliğe terfi etti.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Mete Kuş da tümgeneralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı.

Mete Kuş ve Başkan Erdoğan.Mete Kuş ve Başkan Erdoğan.

Sürekli FETÖ'nün hedefinde olan Mete Kuş, darbeci eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün, Güneydoğu'da PKK'ya yönelik savunma planı yapan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 11 asker hakkında 'gece görüş gözlüğünü kaybettikleri' gerekçesiyle açtığı soruşturmada yer almıştı.

5 gün içerisinde 3 gruba ayrılan 12 kişilik timin 68 karakolu helikopterle gezerek hazırladığı savunma planına liderlik yapan Mete Kuş, başında olduğu ekip tarafından arazide helikopterden inerken düşen gece görüş gözlüğünün kaybolması nedeniyle o dönem Hava Kuvvetleri Komutanı olan darbeci Akın Öztürk imzasıyla TSK'dan ihraç edilmek istenmişti.

SAVUNMALARINI ÇÖKERTMİŞTİ
Askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya katılan Mete Kuş, "tamamen FETÖ'ye biat etmediğimiz, mandacı zihniyete değil de yüce Türk milletine hizmet ettiğimiz için hakkımızda soruşturma açılmıştır. TSK'nın en önemli savunma planını yapan ekibe A4 kağıdında takdir dahi vermeyen FETÖ askerleri ve yargısı, bu dava ile görevi kötüye kullanma iftirası atarak canımdan çok sevdiğimi mavi üniformayı zorla çıkarmak istemiştir" demişti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da Akıncı Üssü davasında tanık sıfatıyla dinlenen Kuş, 'üslerinden aldıkları emirle', 'tatbikat için', 'terörle mücadele harekatı' için uçtuklarını iddia ederek kendilerini aklamaya çalışan FETÖ'cü pilotların savunmalarını çökertmişti. Kuş, Akın Öztürk'ün mahkeme de yüzüne "Neden Mehmetçiğin kanını koruduk diye beni yargılandınız" diye sormuştu.

"BU BİZİM METE"
Başkan Erdoğan'ın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Mete Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.

Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haniye suikastının perde arkasında kim var?140 dakikalık şaibe! Koruma görevlisi gözaltında
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda!
FETÖ kumpası mağdurları komuta kademesinde! Erdoğan’ın ’Bu bizim Mete’ diyerek selamladığı Mete Kuş tümgeneralliğe terfi etti
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler
Fahiş fiyatlar yüzünden boş kalan otellerin ’indirim yaptık’ yalanını TAKVİM ortaya çıkardı!
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete’de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan’a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan’ın yanındayız
TAKVİM Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Rodriguez’e yaptığı teklifi açıkladı!
Siyonizmin uşağı Facebook ve Instagram’ın geçmişte uyguladığı sansür skandalları! Filistinliler için suikast çağrısına onay verdiler
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak’a ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek verdi
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız
SON DAKİKA