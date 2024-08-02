Kastamonu’da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan (38) için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu. Şehit polis Şahan için cenaze töreni düzenlendi Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, yaptığı konuşmada şehitlerin ülkenin teminatı olduğunu söyledi.

Ay, "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Bugün yürüklerimize sığdıramadığımız acıyı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabır versin." dedi.