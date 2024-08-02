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Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan (38) için tören düzenlendi. Törende şehidin ailesi ile aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 10:58 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 11:17
Kastamonu’da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

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Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan (38) için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu.

Şehit polis Şahan için cenaze töreni düzenlendi

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, yaptığı konuşmada şehitlerin ülkenin teminatı olduğunu söyledi.

Ay, "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Bugün yürüklerimize sığdıramadığımız acıyı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabır versin." dedi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay (ortada) da katıldı. Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay (ortada) da katıldı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törende şehidin ailesi ile aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törende, aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törende, aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin cenazesi, cenaze aracına konularak memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Törene şehidin ailesi ile çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile eski bakanlardan Murat Başeskioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan, düzenlenen törenle memleketine uğurladı. Törende şehidin ailesi ve aynı saldırıda yaralanan polis memuru gözyaşlarına hakim olamadı.Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan, düzenlenen törenle memleketine uğurladı. Törende şehidin ailesi ve aynı saldırıda yaralanan polis memuru gözyaşlarına hakim olamadı.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, dün uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32), bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan (38) ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Kastamonu'da bir saldırganın ateş açması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kastamonu'da 'müptezel' dehşet

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