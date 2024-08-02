Facebook kapatılacak mı? 2 Ağustos Facebook çöktü mü, ne zaman düzelecek? Erişim engeli var mı?

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından son dakika gelişmelerini takip ediyor. Bu gelişme, Facebook'un da benzer bir akıbete uğrayıp uğramayacağına dair soruları gündeme getirdi. İşte ayrıntılar!
Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından son dakika gelişmelerini takip ediyor. Bu gelişme, Facebook'un da benzer bir akıbete uğrayıp uğramayacağına dair soruları gündeme getirdi. İşte ayrıntılar!
FACEBOOK KAPATILACAK MI?
Facebook kapatılacak mı sorusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son dakika gelişmelerini takvim.com.tr farkıyla sizinle paylaşacağız.
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
2 Ağustos saat 10.50 itibariyle Facebook'ta bir erişim sorunu yaşanmıyor.
INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Mesajlaşma uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.