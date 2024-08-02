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“Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı” haberine ilişkin açıklama: Mülkiye müfettişi görevlendirildi

Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin, 9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durumun tespit edildiğini, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 11:37 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 11:42
Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı haberine ilişkin açıklama: Mülkiye müfettişi görevlendirildi

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A.H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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