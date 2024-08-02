“Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı” haberine ilişkin açıklama: Mülkiye müfettişi görevlendirildi

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.