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23 ilde Siberağ-3 operasyonu: 68 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-3 operasyonlarında 68 şüpheli yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 08:08 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 08:41
23 ilde Siberağ-3 operasyonu: 68 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik "Siberağ-3" operasyonlarında 68 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

23 ilde ''SİBERAĞ'' operasyonu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde operasyonlar yapıldığını belirtti.


7 GÜN 24 SAAT SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Operasyonların "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Yerlikaya,"Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 68 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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