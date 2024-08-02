23 ilde Siberağ-3 operasyonu: 68 şüpheli yakalandı





7 GÜN 24 SAAT SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Operasyonların "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Yerlikaya,"Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.