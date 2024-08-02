İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Ağustos 2024 Instagram ne zaman düzelecek? Erişim sorunu...

Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformuna erişim sağlayamadıklarını fark ettiler. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuyla sosyal medyada yoğun bir trafik oluşturdu.
Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformuna erişim sağlayamadıklarını fark ettiler. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuyla sosyal medyada yoğun bir trafik oluşturdu.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Instagram'a erişim engeli bu sabah itibarıyla başlatıldı.
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Mesajlaşma uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir.