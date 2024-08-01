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Haniye'nin şehit edilmesi sonrası BMGK acil toplandı! ABD ve İngiltere İran'ı suçladı İsrail'i akladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı. Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise "Felaketin eşiğindeyiz." uyarısında bulunurken ABD ve İngiltere İsrail'in kanlı suikastleri görmezden gelerek sadece İran'ı suçladı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi. Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhadi ise, "İsrail, hiçbir hakka sığınarak işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları meşrulaştıramaz." dedi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 08:55 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 09:18
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası BMGK acil toplandı! ABD ve İngiltere İran’ı suçladı İsrail’i akladı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı üyeler suikastı kınarken, ABD ve İngiltere İran'ı suçladı.

Dünya İsrail'i kınadı, ABD ve İngiltere İran'ı suçladı

BMGK, İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu CongÇin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Heniyye'ye yönelik suikastı güçlü şekilde kınarken, bunun BM Şartı'nın temel ilkelerini çiğnediğini dile getirdi.

Fu, "Çin, bu olayın bölgede meydana getirebileceği karışıklıktan derin endişe duyuyor." dedi.

FELAKETİN EŞİĞİNDEYİZ
Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise "Felaketin eşiğindeyiz." uyarısında bulundu.

Heniyye'ye yönelik suikastı "terör faaliyeti" olarak tanımlayan Bendjama, bunun uluslararası hukuku ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini kaydetti.

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama (Sağda)Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama (Sağda)

Bendjama, suikastın tek bir kişiyi hedef almadığını belirterek, "Saldırı, diplomatik ilişkilerin ve küresel düzenin temelini oluşturan egemenliğin kutsallığını ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

İsrail'in söz konusu "terör faaliyetini" en güçlü şekilde kınadıklarının altını çizen Bendjama, İsrail'in kanlı politika seçerek Gazze, Batı Şeria, Yemen, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran'da şiddeti sürdürdüğünü söyledi.

Bendjama, "Bu çılgınlık ne zaman sona erecek?" sorusunu yönelterek, uluslararası toplumun masum kanı akarken ve uluslararası hukuk parçalarına ayrılırken sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

"BÖLGE KAYNAMA NOKTASINDA"
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski de Heniyye'ye yönelik suikastı güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Bu olayın Gazze'de ateşkes müzakerelerine büyük darbe vurduğuna işaret eden Polyanski, "İran'ı bölgesel bir çatışmaya çekme çabaları zaten kaynama noktasında olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Polyanski, Orta Doğu'da üst düzey siyasi ve askeri kişilere yönelik suikastların bölgeyi savaşın eşiğine getirdiğini belirterek, gerginliğin azaltılmasının hiç olmadığı kadar önemli olduğunu vurguladı.

Dmitry Polyanski, kapsamlı bölgesel savaşın engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD VE İNGİLTERE İRAN'I SUÇLADI
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise İsrail'in kendini "Hizbullah ve diğer teröristlerden" koruma hakkı olduğunu belirterek sözlerine başladı.

ABD'nin İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği saldırıya dahil olmadığını ifade eden Wood, "Hizbullah'ın bu saldırıdan sorumlu olduğuna dair hiçbir şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Wood, Hizbullah'ın İran'ın desteğiyle İsrail'e 8 Ekim'den beri saldırılar düzenlediğini kaydederek, BMGK üyelerinin bu saldırıları kabul etmemesi gerektiğini ifade etti.

İran'ın BMGK kararlarına uymak zorunda olduğunu belirten Wood, BMGK'nin İran'ın bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden davranışlarına karşı ilave tedbirleri gözden geçirmek zorunda olduğunu söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood (Solda)ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood (Solda)

Wood, ABD'nin Heniyye'nin ölümüyle de bir bağlantısı olmadığını kaydetti.

"Daha geniş bir savaş kapıda değil ve bu durumun üstesinden gelinebilinir." diyen Wood, İran ve desteklediği "teröristlerin" sürekli bölgesel çatışma riskini tetiklediğini dile getirdi.

Wood, İran üzerinde nüfuzu bulunan BMGK üyelerinin Tahran'a baskıyı artırmasını talep etti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da artan şiddetin kimsenin çıkarına olmadığının altını çizdi. Acil itidal çağrısında bulunan Woodward, "Uzun vadeli barış, bombalar ve silahlarla sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

İran destekli Husilerin İsrail'e saldırılarının sürdüğüne işaret eden Woodward, İran'ı suçlayarak, bunun sonlanması gerektiğini söyledi.

Woodward, İngiltere'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu belirterek, İsrail'in meşru müdafaa hakkı bulunduğunu kaydetti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravaniİran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani

UYGUN GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN VE ŞEKİLDE CEVAP VERECEĞİZ
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı.

"Siyonist, işgalci İsrail rejiminin terör faaliyeti sonucu Heniyye'nin suikasta uğradığını" aktaran İravani, saldırının İsrail'in bölgedeki terör ve sabotaj faaliyetlerinin devamı olduğunu dile getirdi.

İravani, İsrail'in aynı zamanda siyasi bir gündeminin de olduğunu, bölgede barış ve istikrarı önceliklendiren yeni hükümetin ilk gününe gölge düşürmek istediğini söyledi.

İran'ın söz konusu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını dile getiren İravani, "Uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkımızı muhafaza ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." diyen İravani, İsrail'in suç ve terör faaliyetine" kararlı şekilde cevap vereceklerini, İran'ın uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkelerine bağlılığını teyit etti.

İravani, bölgede barışın sadece bu ilkelere saygıyla sağlanacağını belirterek, İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere karşı saldırgan tutum içinde olduğunu söyledi.

"İsrail rejiminin savaş çığırtkanı liderlerinin" uluslararası hukukun temel ilkelerine hiçbir şekilde saygı duymadığını kaydeden İravani, ABD'nin de bu çerçevede sorumluluğu bulunduğunu göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

BMGK İSRAİL'İN SORUMLU TUTULMASINI ENGELLEDİ
İravani, uluslararası toplum ve BMGK'nin korkunç suçlara karşı sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizerek, "BMGK'de 10 aydır, özellikle ABD olmak üzere yaklaşık 10 ülke, İsrail'in Gazze'de katliam ve bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinden sorumlu tutulmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin sadece Filistin'in meşru müdafaa hakkını engellemediğini, aynı zamanda İsrail'in Filistin halkına karşı kıyım ve soykırımını meşrulaştırmaya çalıştığını belirten İravani, bu ülkelerin meşru müdafaa kavramının da yanlış yorumlanmasına yol açtığını söyledi.

İravani, "BMGK, İsrail'i bu saldırı eyleminden sorumlu tutmak için acilen adım atmalı." diyerek, buna yaptırım ve başka tedbirlerin dahil edilmesi gerektiğini, ancak bu şekilde uluslararası toplumun İsrail'in hain saldırılarını engelleyebileceğini kaydetti.

"İSRAİL İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ YOK"
Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhadi ise işgalci güç İsrail tarafından Filistinli sivillerin her gün daha fazla korku, acı ve kayba maruz bırakıldığına dikkati çekti.

Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhadi (Solda)üFilistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhadi (Solda)ü

Filistinli liderlerin Heniyye'ye yönelik suikastı en güçlü şekilde kınadığının altını çizen Abdelhadi, Filistin'de yas ilan edildiğini bildirdi.

Abdelhadi, İsrail'in "terör ve şiddeti" uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hayatına saygıya tercih ettiğini belirterek, "İsrail için kırmızı çizgi yok. İhlal etmeyeceği hiçbir kanun ya da kural yok." dedi.

HİÇBİR BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA KALMADILAR
İsrail'in işgalci ordusu ve yerleşimci milisleri için hiçbir çocuk, kadın, erkek ya da bebeğin hedef dışı olmadığını ifade eden Abdelhadi, İsrailli liderlerin suçları için cezalandırılmayacaklarını düşündüklerini aktardı.

Abdelhadi, "Buna inanıyorlar çünkü şimdiye kadar hiçbir bedel ödemek zorunda kalmadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun bu gerçekle yüzleşme, suç ve saldırıları durdurma zamanının geldiğini ifade eden Abdelhadi, "İsrail, hiçbir hakka sığınarak işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları meşrulaştıramaz." dedi.

Abdelhadi, hesap vermeye yönelik herhangi bir adım atılmadan, silah transferini durdurma dahil yaptırım ve baskı uygulanmadan İsrail'in her gün "haydut devlet" olmaya devam edeceğini söyledi.

"ORTA DOĞU'DA BİR ŞEY BAŞLARSA, TÜM DÜNYAYA YAYILIR"
Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem ise Lübnan hükümeti ve halkının savaş istemediğini belirterek, "Lübnan BMGK'nin 1701 sayılı kararına tam bir şekilde bağlı olmaya devam ediyor." dedi.

Tarihin herkesi yargılayacağına işaret eden Hachem, "Mevcut durum çok acı. Gelecek karanlık. Orta Doğu'da bir şey başlarsa, tüm dünyaya yayılır." uyarısını yaptı.

BMGK'YA ÇAĞRI
Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'i, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya zorlayacak bağlayıcı karar alması çağrısı yaptı.

Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri

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