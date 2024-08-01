Haniye’nin şehit edilmesi sonrası BMGK acil toplandı! ABD ve İngiltere İran’ı suçladı İsrail’i akladı

Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhadi (Solda)ü
Filistinli liderlerin Heniyye'ye yönelik suikastı en güçlü şekilde kınadığının altını çizen Abdelhadi, Filistin'de yas ilan edildiğini bildirdi.
Abdelhadi, İsrail'in "terör ve şiddeti" uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hayatına saygıya tercih ettiğini belirterek, "İsrail için kırmızı çizgi yok. İhlal etmeyeceği hiçbir kanun ya da kural yok." dedi.
HİÇBİR BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA KALMADILAR
İsrail'in işgalci ordusu ve yerleşimci milisleri için hiçbir çocuk, kadın, erkek ya da bebeğin hedef dışı olmadığını ifade eden Abdelhadi, İsrailli liderlerin suçları için cezalandırılmayacaklarını düşündüklerini aktardı.
Abdelhadi, "Buna inanıyorlar çünkü şimdiye kadar hiçbir bedel ödemek zorunda kalmadılar." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası toplumun bu gerçekle yüzleşme, suç ve saldırıları durdurma zamanının geldiğini ifade eden Abdelhadi, "İsrail, hiçbir hakka sığınarak işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları meşrulaştıramaz." dedi.
Abdelhadi, hesap vermeye yönelik herhangi bir adım atılmadan, silah transferini durdurma dahil yaptırım ve baskı uygulanmadan İsrail'in her gün "haydut devlet" olmaya devam edeceğini söyledi.
"ORTA DOĞU'DA BİR ŞEY BAŞLARSA, TÜM DÜNYAYA YAYILIR"
Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem ise Lübnan hükümeti ve halkının savaş istemediğini belirterek, "Lübnan BMGK'nin 1701 sayılı kararına tam bir şekilde bağlı olmaya devam ediyor." dedi.
Tarihin herkesi yargılayacağına işaret eden Hachem, "Mevcut durum çok acı. Gelecek karanlık. Orta Doğu'da bir şey başlarsa, tüm dünyaya yayılır." uyarısını yaptı.
BMGK'YA ÇAĞRI
Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'i, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya zorlayacak bağlayıcı karar alması çağrısı yaptı.