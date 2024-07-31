Abdüllatif Şener kimdir, oğlu kim, kaç çocuğu var? Eski Bakan Abdullatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener kimdir, kaç yaşında? Anneannesini neden öldürdü?

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

BEDİRHAN ŞENER KİMDİR, KAÇ YAİŞONDA?

Evli ve 4 çocuk babası olan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelere haberimizden anında ulaşabilirsiniz.