Son dakika: Ankara’da ABD ve Rusya arasında casus takası! MİT koordine ediyor... 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ) koordinasyonunda Ankara 'da tarihe geçen bir takas operasyonu gerçekleştirildi.

WSJ muhabiri Evan Gershkovich





Takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlandı.

ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan

Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da var.