Son dakika: Ankara’da ABD ve Rusya arasında casus takası! MİT koordine ediyor... 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara'da tarihe geçen bir takas operasyonu gerçekleştirildi.
7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi yapıldı.
WSJ muhabiri Evan Gershkovich
Takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlandı.
ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan
Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da var.
Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi
DİYALOG KANALLARINI MİT KURDU
Tarihe geçen casus takasında diyalog kanallarının kurulmasını MİT sağladı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi.
ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüttü.