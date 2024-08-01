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Son dakika: Ankara'da ABD ve Rusya arasında casus takası! MİT koordine ediyor... 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara’da MİT koordinasyonuyla gerçekleştirildiği öğrenildi. MİT'in arabulucuğu ve koordinesinde gerçekleştirilen takas, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 16:31 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 17:19
Son dakika: Ankara’da ABD ve Rusya arasında casus takası! MİT koordine ediyor... 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara'da tarihe geçen bir takas operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara'da ABD-Rus casus takası!



7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi yapıldı.

WSJ muhabiri Evan GershkovichWSJ muhabiri Evan Gershkovich


Takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlandı.

ABD Deniz Piyadesi Paul WhelanABD Deniz Piyadesi Paul Whelan

Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da var.

Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildiAnkara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi

DİYALOG KANALLARINI MİT KURDU

Tarihe geçen casus takasında diyalog kanallarının kurulmasını MİT sağladı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi.

ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüttü.

Rus muhalif İlya Yashin Rus muhalif İlya Yashin

HANGİ İSİMLER TAKAS KAPSAMINA ALINDI?

Tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu.

Bu kişiler arasında; RF'de cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.





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