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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD tarafından son dakika açıklama yapıldı. Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte sarsıntıya dair detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 06:09 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 06:22
AFAD duyurdu: Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-08-01
Saat:05:52:12 TSİ
Enlem:38.15694 N
Boylam:38.28889 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/e3Zlq8gDMd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

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