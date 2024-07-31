Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



#DEPREM

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2024-08-01

Saat:05:52:12 TSİ

Enlem:38.15694 N

Boylam:38.28889 E

Derinlik:10.83 km

Detay:https://t.co/e3Zlq8gDMd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2024