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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TÜGVA kampında gençlere önemli mesajlar: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

TÜGVA'nın 11 bin genci bir araya getiren Gökçetepe Doğa Kampı'nın son etkinliğine katılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:42 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 21:07
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan TÜGVA kampında gençlere önemli mesajlar: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

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Yaklaşık 11 bin genci bir araya getiren TÜGVA Gökçetepe Doğa Kampı büyük bir etkinlikle sona erdi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "El ele verdiğimiz, omuz omuza öğrendiğimiz, gönülden gönüle sevdiğimiz, gencimizle buluştuğumuz bir maceranın sonuna geldik" ifadelerini kullandı.

ESKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAKESKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK

"HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ"
Beşinci, gelecek yaz da benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirterek "Fakat unutmayın arkadaşlar, Bizim için her veda yeni bir başlangıç: Dostluğa, kardeşliğe ve gençliğe! Gelecek yaz görüşmek üzere!" dedi.

"Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz"

BERAT ALBAYRAK GENÇLERE SESLENDİ
TÜGVA'nın heyecan dolu gençlik kampının kapanış programına Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Albayrak, gençlere önemli mesajlar verdi.

Albayrak şunları kaydetti:

"Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz."

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