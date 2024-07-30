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Marketteki bakteri yuvası olan ürünler tek tek listelendi! Sakın bunları satın almak gibi bir hata yapmayın

New York'taki Delaware Üniversitesi'nde görev yapan gıda güvenliği uzmanları, geçtiğimiz ekim ayında marketlerde satılan bazı popüler ürünlerin insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. Uzmanlar, bu ürünlerin tüketici sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı. İşte dikkat edilmesi gereken ürünler...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:55 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 20:55
Marketteki bakteri yuvası olan ürünler tek tek listelendi! Sakın bunları satın almak gibi bir hata yapmayın

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Geçtiğimiz ekim ayında, New York'taki Delaware Üniversitesi'nde görev yapan gıda güvenliği uzmanları, marketlerde satılan bazı popüler ürünlerin insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Uzmanlar, yaptıkları incelemeler sonucunda bu ürünlerin içerdiği zararlı maddeler ve yetersiz saklama koşulları nedeniyle tüketicileri uyardı.

🚨 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER 🚨

🥛 ÇİĞ SÜT

Çiğ süt, marketlerde satılan ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin başında geliyor. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), çiğ sütün salmonella, listeria ve campylobacter gibi hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamileler için çiğ süt tüketimi güvenli değil.

🍉 ÖNCEDEN KESİLMİŞ MEYVELER

Marketlerde paketli halde satılan kesilmiş meyvelerin yemeden önce mutlaka yıkanması gerekiyor. CDC, bu tür ürünlerin bakteri barındırabileceğini belirtiyor. Özellikle önceden kesilmiş kavunların bazı komplikasyonlara neden olabileceği ifade ediliyor.

🧈 MARGARİN

Tereyağına alternatif olarak sunulan margarin, içerdiği trans yağlar nedeniyle kalp hastalıklarının en ciddi sebeplerinden biri. Uzmanlar, margarin paketlerinin üzerindeki "trans yağ içermez" ibaresinin de gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

🥣 ŞEKERLİ TAHIL GEVREKLERİ

Yüksek şeker içeriği ve ambalaj üzerindeki yanlış yönlendirmelerle tahıl gevrekleri, sağlığa zarar veriyor. Ambalajda yazan miktar, bir yetişkini doyurmuyor ve bu da fazla tüketimi teşvik ediyor.

🍔 FAST-FOOD BURGERLER

Ucuz fast-food burgerlerin besleyici değeri neredeyse yok denecek kadar az. Araştırmalar, bu burgerlerdeki et oranının %2 ile %14 arasında değiştiğini gösteriyor. Yanında verilen kızarmış patates ve şekerli içecekler de sağlığa zararlı.

🍩 YAĞDA KIZARTILMIŞ HAMUR TATLILARI

Lokma ve donuts gibi hamur bazlı yağda kızartılmış tatlılar, yüksek şeker ve yağ içerikleriyle sağlık için zararlı. Son araştırmalar, bu tatlılarda kanserojen maddeler tespit edildiğini gösteriyor.

🥐 POĞAÇA VE BENZERİ GIDALAR

Yüksek oranda trans yağ, kabartma tozları ve karbonhidrat içerdikleri için poğaça ve benzeri gıdalar, sağlığımız için zararlı. Bu gıdaları tüketirken dikkatli olunması gerekiyor.

🥤 GAZLI İÇECEKLER

Son yıllarda tüketimi azalsa da gazlı içecekler, sağlığa ciddi tehdit oluşturuyor. "Diet, light, zero" gibi etiketlere aldanmamak gerekiyor. Gazlı içecekler, kilo aldıran, diyabete neden olan ve kalp hastalıklarını tetikleyen ürünler arasında. American Journal of Public Health'in yaptığı araştırma, gazlı içeceklerin sigara kadar zararlı olduğunu ve içenleri sigara kadar yaşlandırdığını ortaya koyuyor.

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