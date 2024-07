Marketteki bakteri yuvası olan ürünler tek tek listelendi! Sakın bunları satın almak gibi bir hata yapmayın

Ucuz fast-food burgerlerin besleyici değeri neredeyse yok denecek kadar az. Araştırmalar, bu burgerlerdeki et oranının %2 ile %14 arasında değiştiğini gösteriyor. Yanında verilen kızarmış patates ve şekerli içecekler de sağlığa zararlı.

🥐 POĞAÇA VE BENZERİ GIDALAR

Yüksek oranda trans yağ, kabartma tozları ve karbonhidrat içerdikleri için poğaça ve benzeri gıdalar, sağlığımız için zararlı. Bu gıdaları tüketirken dikkatli olunması gerekiyor.

🥤 GAZLI İÇECEKLER

Son yıllarda tüketimi azalsa da gazlı içecekler, sağlığa ciddi tehdit oluşturuyor. "Diet, light, zero" gibi etiketlere aldanmamak gerekiyor. Gazlı içecekler, kilo aldıran, diyabete neden olan ve kalp hastalıklarını tetikleyen ürünler arasında. American Journal of Public Health'in yaptığı araştırma, gazlı içeceklerin sigara kadar zararlı olduğunu ve içenleri sigara kadar yaşlandırdığını ortaya koyuyor.