Marketteki bakteri yuvası olan ürünler tek tek listelendi! Sakın bunları satın almak gibi bir hata yapmayın

Geçtiğimiz ekim ayında, New York'taki Delaware Üniversitesi'nde görev yapan gıda güvenliği uzmanları, marketlerde satılan bazı popüler ürünlerin insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Uzmanlar, yaptıkları incelemeler sonucunda bu ürünlerin içerdiği zararlı maddeler ve yetersiz saklama koşulları nedeniyle tüketicileri uyardı.
🚨 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER 🚨
🥛 ÇİĞ SÜT
Çiğ süt, marketlerde satılan ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin başında geliyor. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), çiğ sütün salmonella, listeria ve campylobacter gibi hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamileler için çiğ süt tüketimi güvenli değil.
🍉 ÖNCEDEN KESİLMİŞ MEYVELER
Marketlerde paketli halde satılan kesilmiş meyvelerin yemeden önce mutlaka yıkanması gerekiyor. CDC, bu tür ürünlerin bakteri barındırabileceğini belirtiyor. Özellikle önceden kesilmiş kavunların bazı komplikasyonlara neden olabileceği ifade ediliyor.
🧈 MARGARİN
Tereyağına alternatif olarak sunulan margarin, içerdiği trans yağlar nedeniyle kalp hastalıklarının en ciddi sebeplerinden biri. Uzmanlar, margarin paketlerinin üzerindeki "trans yağ içermez" ibaresinin de gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.
🥣 ŞEKERLİ TAHIL GEVREKLERİ
Yüksek şeker içeriği ve ambalaj üzerindeki yanlış yönlendirmelerle tahıl gevrekleri, sağlığa zarar veriyor. Ambalajda yazan miktar, bir yetişkini doyurmuyor ve bu da fazla tüketimi teşvik ediyor.