Marketteki bakteri yuvası olan ürünler tek tek listelendi! Sakın bunları satın almak gibi bir hata yapmayın

Geçtiğimiz ekim ayında, New York'taki Delaware Üniversitesi'nde görev yapan gıda güvenliği uzmanları, marketlerde satılan bazı popüler ürünlerin insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Uzmanlar, yaptıkları incelemeler sonucunda bu ürünlerin içerdiği zararlı maddeler ve yetersiz saklama koşulları nedeniyle tüketicileri uyardı.

🚨 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER 🚨

🥛 ÇİĞ SÜT

Çiğ süt, marketlerde satılan ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin başında geliyor. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), çiğ sütün salmonella, listeria ve campylobacter gibi hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamileler için çiğ süt tüketimi güvenli değil.

🍉 ÖNCEDEN KESİLMİŞ MEYVELER

Marketlerde paketli halde satılan kesilmiş meyvelerin yemeden önce mutlaka yıkanması gerekiyor. CDC, bu tür ürünlerin bakteri barındırabileceğini belirtiyor. Özellikle önceden kesilmiş kavunların bazı komplikasyonlara neden olabileceği ifade ediliyor.